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        Kars Valisi Polat, selden etkilenen köylerde inceleme yaptı

        Kars Valisi Ziya Polat, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Kars Valisi Polat, selden etkilenen köylerde inceleme yaptı

        Kars Valisi Ziya Polat, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

        Şiddetli sağanak sonrasında selden etkilenen Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı, Çamçavuş ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde çalışmalar devam ediyor.

        Kars Valisi Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, Mezra köyündeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Vatandaşların sorunlarını dinleyen Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Köy sakinleriyle de bir araya gelen Polat, devletin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu, gereken her türlü çalışmanın yapılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

        Ekipler, köylerdeki hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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