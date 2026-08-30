Kars'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Kağızman Kaymakamı Semih Cembekli tebrikleri kabul etti.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Kıdemli Albay Nuri Köyden, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakamlık makamında Kaymakam Enis Aslantatar ve protokol üyeleri tebrikleri kabul etti. Etkinlik, Sarıkamış Şehitliğinde dua edilmesinin ardından sona erdi.

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığından görevli Yüzbaşı Tayfun Taş günün anlamı ve önemini belirten konuşma yaptı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.