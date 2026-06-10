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        Kars'ta 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada 5 zanlı tutuklandı

        Kars'ta bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Kars'ta 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada 5 zanlı tutuklandı

        Kars'ta bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Dün Sukapı Mahallesi'ndeki Masal Park'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.A'nın (28) ağır yaralanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, B.K. (25), Y.K. (24), Ç.K. (23), M.A. (24) ve U.K. (24) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı hakimlikçe tutuklandı.

        Kavgada ağır yaralanan E.A, Harakani Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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