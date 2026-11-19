Elmaddin Hüseyinov idaresindeki yabancı ülke plakalı tır, 19 Kasım'da Kars-Selim kara yolu Cumhuriyet Kavşağı'nda 36 ABU 171 plakalı otomobile çarpmış, otomobil sürücüsü Eren İşbeceren (25) hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan N.İ, İ.M.İ. ve F.K. ile tır şoförü de yaralanmıştı.

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