Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tır sürücüsü gözaltına alındı
Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kars-Selim kara yolu Cumhuriyet Kavşağı'nda, otomobile çarpan ve kazada yaralanan yabancı ülke plakalı tırın sürücüsü Elmaddin Hüseyinov'un Harakani Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlandı.
Hüseyinov, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Elmaddin Hüseyinov idaresindeki yabancı ülke plakalı tır, 19 Kasım'da Kars-Selim kara yolu Cumhuriyet Kavşağı'nda 36 ABU 171 plakalı otomobile çarpmış, otomobil sürücüsü Eren İşbeceren (25) hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan N.İ, İ.M.İ. ve F.K. ile tır şoförü de yaralanmıştı.
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