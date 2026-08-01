Kars'ta 132 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kars'ta hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars'ta hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Sarıkamış ilçesinde olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.B, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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