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        Kars'ta 132 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kars'ta hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Kars'ta 132 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kars'ta hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Sarıkamış ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.B, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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