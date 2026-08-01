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        Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, ütü masasıyla kurtarıldı

        Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, vatandaşların evlerinin penceresinden çatıya uzattıkları ütü masasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, ütü masasıyla kurtarıldı

        Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, vatandaşların evlerinin penceresinden çatıya uzattıkları ütü masasıyla kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kediyi fark eden Ayşe Gürbüz ile arkadaşları Tuğçe Duman ve Meryem Yılmaz, hayvanı kurtarmak için harekete geçtiler.

        Kediyi zarar görmeden almak için evlerinin penceresinden ütü masasını çatıya uzatan Gürbüz ve arkadaşları, dikkatli bir çalışmayla kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı.

        Ütü masası yardımıyla kurtarılan kedi, Gürbüz tarafından koruma altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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