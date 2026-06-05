Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta açan "sarı dudak" ters laleleri doğayı renklendirdi

        Kars'ta açan "sarı dudak" ters laleleri doğayı renklendirdi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından açan "sarı dudak" ters laleleri doğayı renklendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta açan "sarı dudak" ters laleleri doğayı renklendirdi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından açan "sarı dudak" ters laleleri doğayı renklendirdi.

        Bir yanda zirveleri karla kaplı dağlar, diğer yanda sarıçam ormanları arasında açan çiçekler doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor.

        Yaklaşık 10 gündür aralıklarla yağan yağmurların ardından "sarı dudak" ters laleleri açmaya başladı.

        İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda bulunan Suludere bölgesinde açan ters lale türü "sarı dudak", doğasever ve amatör fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

        Amatör fotoğrafçı Mehmet Boztoprak, AA muhabirine, uzun süren kış mevsimin ardından doğanın renklenmeye başladığını söyledi.

        Boztoprak, Sarıkamış'ın muhteşem bir doğası bulunduğunu belirterek, "Sarıkamış'ın doğası çok güzel her çeşit bitki var. Herkes gezip görebilir. Sarı dudak laleler endemik bitkilerdir, Suludere mevkisinde yetişiyor arkadaşlarla buraya geldik, fotoğraf çekiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        27 ilde bahis operasyonu! 104 gözaltı kararı!
        27 ilde bahis operasyonu! 104 gözaltı kararı!
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!

        Benzer Haberler

        Susuz'da "Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması" heyecanı
        Susuz'da "Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması" heyecanı
        Susuz'da kamu yatırımları masaya yatırıldı, projelerde son durum değerlendi...
        Susuz'da kamu yatırımları masaya yatırıldı, projelerde son durum değerlendi...
        Ceza infaz personelinin bilinmeyen yönleri kafkas üniversitesinde anlatıldı...
        Ceza infaz personelinin bilinmeyen yönleri kafkas üniversitesinde anlatıldı...
        Kars'ta aracın çarptığı 80 yaşındaki kişi ağır yaralandı
        Kars'ta aracın çarptığı 80 yaşındaki kişi ağır yaralandı
        Kars'ta mantardan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
        Kars'ta mantardan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
        Kars'ta bölgesel kalkınma hamlesi: KAI bölgesi için 2030 vizyonu masaya yat...
        Kars'ta bölgesel kalkınma hamlesi: KAI bölgesi için 2030 vizyonu masaya yat...