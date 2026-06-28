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        Kars'ta Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

        –Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış'ta doğa ve yaban hayatı canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Kars'ta Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

        –Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış’ta doğa ve yaban hayatı canlandı.

        Yağmurların ardından açan güneşle birlikte hava sıcaklığı 21 dereceye ulaştı. Havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatında hareketlilik gözlendi.

        Sarıçam ormanları ve sulak alanlarıyla yaban hayvanlarına üreme ve barınma imkanı sunan bölgede, yaklaşık iki ay önce yumurtadan çıkan angut yavruları, sulak alanlarda böcek ve yosunlarla beslenirken görüntülendi.

        İki aylık süreçte büyük ölçüde gelişimlerini tamamlayan yavrular, yakın zamanda uçmaya başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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