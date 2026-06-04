Kars'ta aracın çarptığı 80 yaşındaki kişi ağır yaralandı

Kars'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki kişi ağır yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ENC 599 plakalı hafif ticari araç, Ali Gaffar Okkan Bulvarı DSİ 24. Bölge Müdürlüğü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki İbrahim K.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim K., sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim K.'nin genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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