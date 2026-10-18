Kars'ta Arizona kanyonlarını andıran Bayam Kızıllıkları doğaseverlerin yeni rotası

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Bayam Kızıllıkları, kızıl tonlardaki kayaları ve sıra dışı doğal oluşumlarıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

ABD'deki Arizona kanyonlarını andıran görüntüsüyle dikkati çeken bölge, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık açısından alternatif bir turizm rotası olma potansiyeli taşıyor.

Kötek ile Bayam köyleri arasında yer alan Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmalar sonucu ortaya çıkan ilginç kaya oluşumları ve kızıl renkleriyle ziyaretçilerine farklı bir manzara sunuyor.

Özellikle doğa gruplarının düzenlediği yürüyüşlerle daha fazla tanınmaya başlayan bölge, yeni bir doğa turizmi destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

REKLAM

Bölgede yürüyüş gerçekleştiren doğa grupları, milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen doğal kaya oluşumlarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

- Bayam Kızıllıkları, fotoğraf tutkunlarını da cezbediyor

İnce kum tabakalarının üzerinde yükselen mantar biçimli kayalar ve farklı şekillerdeki kaya oluşumları, bölgeyi fotoğraf tutkunları açısından da cazip hale getiriyor.

Kağızman Öğretmenevi Spor Kulübü Başkanı Adem Süleyman Güzel, AA muhabirine, Kağızman'ın tanıtımına katkı sağlamak için etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Doğayı, tarihi kendi memleketimizi tanıtmak için arkadaşlarımızla, ilçemize gelenlere tanıtmak için böyle adımlar atıyoruz. Burası güzel oluşumların olduğu bir bölge. Rüzgar, sel sularının aşındırmasıyla güzel mantar kaya ve diğer oluşumlar var." dedi.

REKLAM

Doğa yürüyüşüne katılan Haşim Kaya da her hafta yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Bayam Kızıllıkları'nın doğası muazzam, Arizona kanyonlarına benzer yerlerdir. Mantar taş oluşumları yer alıyor. Tüm doğaseverleri Kağızman'a bekliyoruz." diye konuştu.

Derya Bektaş ise 25 doğaseverle yürüyüş yaptıkları Bayam Kızıllıkları'nı herkese tavsiye ederek, "Bayam Kızıllıkları'nı yürüyüş rotamıza ekledik. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer ve çok güzel bir rota. Yürüyüşlerimizde çok güzel doğa manzaralarına şahit oluyoruz, memleketimizin tüm güzelliklerini görüyoruz, yürüyüşlerimizde çeşitli etkinliklerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.