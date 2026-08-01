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        Kars'ta devlet desteğiyle ekilen "Taner" buğdayı yüksek verimiyle üreticiyi güldürecek

        Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ekimi yapılan yerli "Taner" buğdayında, hasat döneminde yüksek verim hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Kars'ta devlet desteğiyle ekilen "Taner" buğdayı yüksek verimiyle üreticiyi güldürecek

        Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ekimi yapılan yerli "Taner" buğdayında, hasat döneminde yüksek verim hedefleniyor.

        Bayraktar köyündeki demonstrasyon alanında gerçekleştirilen hasatta, dönüm başına 500 ila 550 kilogram arasında verim bekleniyor.

        Taner buğdayının, bölgenin iklim ve toprak yapısına da uyum sağladığı gözlemlendi.

        Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayraktar köyünde biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta elde edilen ilk sonuçların umut verici olduğunu söyledi.

        Kars'ta yaklaşık 270 bin hektar alanda tarla bitkisi üretildiğini anlatan Aydın, "Bunun 230 bin hektardan fazlasını buğday ekilişleri oluşturuyor. Hayvancılığın yoğun olduğu kentte yemlik çeşitlerin yanı sıra ekmeklik buğday üretiminin de önemli bir yeri var." dedi.

        Aydın, 2025 yılında yaşanan dolu ve diğer doğal afetlerden etkilenen üreticilere destek amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan ödenek kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

        "İl genelinde yaklaşık 165 ton Taner buğdayı tohumu dağıtıldı, 6 bin 500 dekardan fazla alanda ekim gerçekleşti. Taner buğdayının kuraklığa dayanıklı yapısı, sağlam sap özelliği ve yatmaya karşı direnciyle bölge koşullarına uygun bir çeşit. Önümüzdeki dönemde ekim alanlarının artırılması için üreticilere destek devam edecek. Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla tüm çiftçilere bereketli bir üretim yılı diliyorum.”

        İl dışından gelen biçerdöverlerin tarımsal hastalık ve zararlıların taşınmasını önlemek amacıyla il girişlerinde dezenfekte edildiğini aktaran Aydın, hasat döneminde olası yangın riskine karşı üreticilerin ve biçerdöver sahiplerinin gerekli tedbirleri almalarını önerdi.

        Bayraktar Köyü Muhtarı Yüksel Görmüş de devlet destekleriyle dağıtılan Taner buğdayının bölgede yüksek verim sağladığını, desteklerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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