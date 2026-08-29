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        Kars'ta Devlet Tiyatrosu heyecanı

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta Devlet Tiyatrosu kurulması ve Kafkas Sahnesi oluşturulması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kars'ta Devlet Tiyatrosu heyecanı

        CÜNEYT ÇELİK - Kars’ta Devlet Tiyatrosu kurulması ve Kafkas Sahnesi oluşturulması için çalışma başlatıldı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kars ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir için bir müjde vermek istediğini söyledi.

        Kars Devlet Tiyatrosu Kafkas Sahnesi'ni yakın zamanda faaliyete geçireceklerini ifade eden Karadağlı, "Üç yıl önce valim, vekilim ile konuştuğumuz hayalimizi artık gerçeğe dönüştürüyoruz. Kars Devlet Tiyatrosu'nu kurup Kafkas Sahnesi'ni en yakın zamanda faaliyete geçireceğiz." dedi.

        Bu gelişmenin kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Karadağlı, şöyle konuştu:

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        "Tabii kendi evimde kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Kars Devlet Tiyatrosu'nun kurulması benim ata toprağıma bir şekilde bu hizmeti getiriyor olmam, benim kendi hayatımdaki en önemli, dönüm noktalarından biri. Dolayısıyla şimdi çok hızlı bir şekilde artık aksiyon alıp ne gerekiyorsa Kars'a Devlet Tiyatroları'nın bir an önce gelmesi için hem valimiz hem vekilimizle çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. En kısa zamanda da Kars Devlet Tiyatrosu Kafkas Sahnesi'ni faaliyete geçireceğiz."

        - "Şehre çok yakışacak"

        Vali Ziya Polat da 3 yıl önce götürdüğü sahne teklifini Karadağlı'nın kabul ettiğini anlattı.

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        Karadağlı'nın bunu Kars'ta açıklamak istediğini ve bunun için şehre geldiğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

        "Kars'ı hem memleketini geziyor hem memleketinin ne kadar güzelleştiğini, sosyal alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, turizm anlamında birebir şahit oldu. Gazi Kars'ın sosyal yaşantısı, kültürel faaliyetlerinin bol olduğu bir şehir, bu şehre Kafkas Sahnesi'nin çok yakışacağını hepimiz biliyoruz. Valiliğimiz olarak, kurum ve kuruluşlarımız olarak, vekilimiz burada, Bakanlığımızla hepsinin destekleriyle en yakın zamanda inşallah seyircimizin karşısına geçeceğimizi umut ediyoruz."

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        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Kars'ta tarihi bir günü yaşadıklarını vurgulayarak "Kars Valisi Ziya Polat ile beraber ilk gittiğimizde Kars'ta bir Devlet Tiyatrosu açalım bununla ilgili Genel Müdürümüz zaten buranın bir evladı olarak hemen pozisyon aldı ve bugün çok şükür olgunlaştı. Bütün ekibiyle birlikte de Kars'a geldiler. İnşallah Kars'ımız için hayırlı olur, Kars medeniyetin beşiğidir, Kars hakikaten çok önemli bir şehirdir. Kültürün de turizmin de bu bölgedeki Kafkaslar'ın yıldızı olacak, bu da çok önemli bir adımdır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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