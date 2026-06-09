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        Kars'ta devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Kars'ta şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Kars'ta devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Kars'ta şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Uğur Ç. yönetimindeki 16 AGS 874 plakalı madeni yağ yüklü minibüs, Kars-Susuz kara yolu Mezra köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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