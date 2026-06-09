Kars'ta devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Kars'ta şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı. Uğur Ç. yönetimindeki 16 AGS 874 plakalı madeni yağ yüklü minibüs, Kars-Susuz kara yolu Mezra köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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