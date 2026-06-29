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        Kars'ta hakkında 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta dolandırıcılık suçlarından hakkında 51 aranma kaydı ve 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Kars'ta hakkında 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta dolandırıcılık suçlarından hakkında 51 aranma kaydı ve 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, farklı dolandırıcılık suçlarından hakkında 51 ayrı aranma kaydı ve toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.F.T'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Çalışmalar sonucunda M.F.T. gizlendiği adreste Jandarma Su Araştırma Timince (JASAT) yakalandı.

        Hükümlünün, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık"tan 39, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık"tan 7, dolandırıcılıktan 2, "basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık"tan 1, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık"tan 1 ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması"ndan 1 aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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