Kars'ta iki hafif ticari araç çarpıştı, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Kars'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.



Kars-Selim kara yolu Harakani Devlet Hastanesi kavşağında, Mehmet B. idaresindeki 36 ABK 381 plakalı ve Şahin K'nin kullandığı 48 AEB 984 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet B. yönetimindeki araç ters döndü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile Mehmet G. (30), Yavuz T. (30), İsminaz T. (60), Yasemin K. (14), Emirhan G. (25), Fuat K. (7) ve Mehmet Miraç K. (5) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.



Bölgede trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



