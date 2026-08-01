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        Kars'ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşaat işçilerinin bitkin halde bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Kars'ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşaat işçilerinin bitkin halde bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı.

        Sarıkamış İstiklal Mahallesi'nde yapımı süren inşaatların olduğu bölgede uçamayan gökdoğan yavrusunu gören işçi Zübeyir Turan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan kuş, tedavi ve bakımı için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        İşçi Turan, AA muhabirine, yavru gökdoğanı inşaat sahasında yerde bitkin halde gördüğünü söyledi.

        Bunun üzerine durumu ilgililere bildirdiğini ifade eden Turan, "Yavru kuş inşaat sahasına düşmüş, arkadaşlar almışlardı. Yaralı herhalde, Doğa Korumayı aradık, sağ olsunlar geldiler, teslim ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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