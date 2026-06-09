Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda, polis ekiplerince 3 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı parfüm, gözlük ve saat ele geçirildi.



Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

