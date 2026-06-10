Kars'ta kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahindere Mahallesi Kağızman Devlet Hastanesi yolunda 6 Haziran'da, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 25 AS 191 plakalı kamyon ile Ferhat B'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Ferhat B, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan kaza anı, yoldan geçen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.