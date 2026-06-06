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        Kars'ta kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Kars'ta kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

        Ferhat B'nin (24) kullandığı motosiklet, Şahindere Mahallesi Kağızman Devlet Hastanesi yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 25 AS 191 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Yaralı Ferhat B, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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