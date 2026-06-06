Kars'ta kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı. Ferhat B'nin (24) kullandığı motosiklet, Şahindere Mahallesi Kağızman Devlet Hastanesi yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 25 AS 191 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ferhat B, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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