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        Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendiriyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincaplar, millet bahçesinde sergiledikleri sevimli hareketlerle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendiriyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincaplar, millet bahçesinde sergiledikleri sevimli hareketlerle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

        Sarıçam ormanlarının çevrelediği ilçede doğal yaşamın önemli parçalarından olan kızıl sincaplar, Harun Hayali Millet Bahçesi'nde sıkça görülüyor. Daldan dala atlayan, kozalak kemiren, zaman zaman piknik masalarının üzerine çıkarak yiyecek arayan sincaplar, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel görüntüler sunuyor.

        İnsanlardan çekinmeden bahçede dolaşan sincaplar, özellikle çocukların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ağaç gövdelerine tırmanıp kısa süre sonra başka bir dala sıçrayan sincaplar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntüleniyor.

        Vatandaşlardan Oktay Yavlal, Sarıkamış'ın doğal zenginlikleriyle öne çıktığını belirterek, sincapları izlemenin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

        Yavlal, "Sincapları görmek ve izlemek bizlere çok ayrı bir mutluluk veriyor. Sarıkamış sadece sincaplarıyla değil, birçok kuş çeşitliliğiyle de gerçekten ülkemizin çok müstesna bir köşesi. Ülkemizin her köşesinden insanları Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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