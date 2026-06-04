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        Kars'ta mantardan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kars'ta araziden topladığı mantarı tükettikten sonra zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Kars'ta mantardan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kars'ta araziden topladığı mantarı tükettikten sonra zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Çakmak köyünde dağlık alandan topladığı mantarları pişirerek yiyen 28 yaşındaki D.A, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösteren D.A, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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