Kars'ta sağanak etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aralıklarla yağan sağanak, daha sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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