Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Kars'ta sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


        Akşam saatlerinde aralıklarla yağan sağanak, daha sonra etkisini artırdı.


        Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.


        Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!

        Benzer Haberler

        Kars'ta asfalt seferberliği sürüyor: Esenyayla köyü yolu tamamlandı
        Kars'ta asfalt seferberliği sürüyor: Esenyayla köyü yolu tamamlandı
        Kaymakam Demirtaş, sınır devriye yolu çalışmalarını yerinde inceledi
        Kaymakam Demirtaş, sınır devriye yolu çalışmalarını yerinde inceledi
        Sarıkamış'ın serin ormanları ziyaretçileri ağırlıyor
        Sarıkamış'ın serin ormanları ziyaretçileri ağırlıyor
        Kars'ta vatandaş ayılara türkü söyledi, o anlar sosyal medyayı salladı
        Kars'ta vatandaş ayılara türkü söyledi, o anlar sosyal medyayı salladı
        Kars'ta AK Parti Teşkilatından Sanayi Sitesi esnafına ziyaret
        Kars'ta AK Parti Teşkilatından Sanayi Sitesi esnafına ziyaret
        Midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı
        Midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı