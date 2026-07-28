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        Kars'ta saman yüklü kamyon devrildi 1 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Kars'ta saman yüklü kamyon devrildi 1 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı.

        Atilla Örs idaresindeki 25 ADY 653 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün, Karakurt köyü mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Örs, yaralandı.


        Saman balyaların yola saçılması üzerine kısa süreli trafikte aksamalar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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