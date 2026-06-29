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        Kars'ta şarampole devrilip alev alan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsünü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Kars'ta şarampole devrilip alev alan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsünü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

        Zilan Şah Erkmen'in (28) kullandığı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunun Asbuğa köyü mevkisinde şarampole devrildi.


        Takla atarak ters duran otomobilin alev aldığını gören çevredeki sürücüler, hızlıca bölgeye inip Erkmen'i araçtan çıkardı.

        Daha sonra alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.

        Kazadan yaralı kurtarılan Erkmen, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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