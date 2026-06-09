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        Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Merkez Sukapı Mahallesi Masal Park'ında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y. silahla vurularak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince E.Y, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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