Kars'ta tamir edilen ev eşyası yüklü kamyon yandı
Kars'ta arızası nedeniyle kaynak çalışması yapılan eşya yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Kars'ta arızası nedeniyle kaynak çalışması yapılan eşya yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Kentte yük taşımacılığı yapan kamyon, arızalanması üzerine Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldü.
Burada kaynak çalışması yapılırken kamyonda yangın çıktı.
Esnaf, kısa sürede alevlerin sardığı kamyona müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını iş yerlerine sıçramadan söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi, kamyondaki eşyalar zarar gördü.
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