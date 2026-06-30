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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda F.T. (36) gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 65 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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