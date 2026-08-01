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        Kars'ta yaklaşık 200 çocuk için düzenlenen sünnet şöleni etkinliklerle başladı

        Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kars'ta yaklaşık 200 çocuk için düzenlenen sünnet şöleni etkinliklerle başladı

        Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" etkinliği başladı.

        Sarıkamış Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde toplanan sünnet kıyafetli çocuklar için konvoy oluşturuldu.

        Daha sonra Kaymakamlık önündeki alanda şölenin açılışı gerçekleştirildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Çocuklar, burada kurulan oyun alanlarına, cesaret duvarına, tırmanma parkuruna ve penaltı atış alanına yoğun ilgi gösterdi.

        Şölen, bu akşam ve yarın düzenlenecek halk konserleriyle devam edecek.

        Sarıkamışlı iş adamı Oktay Yavlal da alandaki çocuklara uçan balon hediye etti.

        - "Yaklaşık 200 çocuğumuzun sevincine ortak olduk"

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, çocuklar için güzel şölen hazırladıklarını belirterek, "Belediye olarak bu yıl 2'nci sünnet şölenini düzenledik. Yaklaşık 200 çocuğumuzun sevincine ortak olduk. İki gün boyunca çocuklarımız için farklı animasyon ve oyun alanları kurduk. Akşamları da ücretsiz halk konserleriyle vatandaşlarımızla buluşacağız." dedi.

        İş adamı Yavlal da ilçenin tam bir panayır alanına dönüştüğünü ifade ederek, "Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Çocuklarla biz de çocukluğumuzu yaşadık. Belediye başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Burhan Boydak ise Başkan Kılıç'a ve organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

        Çocuklardan Yusuf Karadağ da "Bugün sihirbaz gösterisi, penaltı vuruşu, tırmanma gibi benzeri şeyler yaptık. Şöleni düzenleyenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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