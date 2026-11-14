Kars'ta yangında 18 büyükbaş hayvanı telef olan besici için yardım kampanyası başlatıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile bir atı telef olan, traktörü, ahırı ve evi kullanılamaz hale gelen besici için yardım kampanyası başlatıldı.

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cumhur Erkaya, Karslı hayırsever iş insanı Uğur Boy, Tomarlı köyünde yangından zarar gören Tuncer Güler ve ailesini ziyaret etti.

Yangının meydana geldiği yerde incelemelerde bulunan Alp, Erkaya ve Boy, aileden bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının ailenin geçim kaynaklarına ve yaşam alanına büyük zarar verdiğini belirten Uğur Boy, Güler ailesinin yeniden ayağa kalkabilmesi için dayanışma çağrısında bulundu.

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Birlik başkanları Eren Alp ve Cumhur Erkaya ise üyelerine yangının yol açtığı mağduriyet hakkında bilgi vereceklerini ve kampanyaya destek çağrısında bulunacaklarını ifade etti.

Kampanyanın yürütülmesi ve ihtiyaçların karşılanması için birlikte çaba göstereceklerini belirten Boy, Alp ve Erkaya, ailenin kayıplarının telafisine katkı sunmayı ve umutlarını yeniden yeşertmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Tuncer Güler de yangının ardından acılarını paylaşan, geçmiş olsun dileklerini ileten ve ziyaretlerine gelen herkese teşekkür etti.

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'in ahırında çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan, bir at telef olurken, traktör, ahır ve ev kullanılamaz hale gelmişti.