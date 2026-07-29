Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta yaralı bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

        Kars'ta yaralı bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez yavrusu, tedavi edilmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kars'ta yaralı bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez yavrusu, tedavi edilmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        İlçedeki İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde uçamayan kerkenezi fark eden güvenlik görevlisi Erol Gök, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan kerkenez, ilk incelemede sağ kanadında yara tespit edilmesinin ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Merkezde tedavi altına alınan kerkenezin, sağlık durumunun düzelmesinin ardından bulunduğu bölgede yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

        Kerkenez yavrusunu bulan Gök, AA muhabirine, "Yaralı kerkenez kuşunu gördüm. Hemen tedavi edilmesi için doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah en kısa sürede tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta minik sporculara forma sürprizi: Gençliğe destek verenlere pla...
        Sarıkamış'ta minik sporculara forma sürprizi: Gençliğe destek verenlere pla...
        Kars'ta 69 Milyar 868 Milyon TL'lik 315 proje masada
        Kars'ta 69 Milyar 868 Milyon TL'lik 315 proje masada
        Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Ermenistanlı gazeteciler Kars'ı Keşfetti: Türkiye-Ermenistan medya değişim...
        Ermenistanlı gazeteciler Kars'ı Keşfetti: Türkiye-Ermenistan medya değişim...
        Kars'ta saman yüklü kamyon devrildi 1 kişi yaralandı
        Kars'ta saman yüklü kamyon devrildi 1 kişi yaralandı
        Kars'ta doğal afet sonrası seferberlik: Tarım ekipleri hasar tespiti için s...
        Kars'ta doğal afet sonrası seferberlik: Tarım ekipleri hasar tespiti için s...