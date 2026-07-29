Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Mikroklimada yetişmesi Kağızman kayısısına lezzet katıyor

        Mikroklimada yetişmesi Kağızman kayısısına lezzet katıyor

        CÜNEYT ÇELİK-ALİ ÇELİK - Tarım ve hayvancılıkta öne çıkan Kars'ın Kağızman ilçesinde, Aras Vadisi'nde mikroklimada yetişen coğrafi işaretli Kağızman kayısısı, üreticilerin yoğun mesaisiyle dalından toplanarak Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Mikroklimada yetişmesi Kağızman kayısısına lezzet katıyor

        CÜNEYT ÇELİK-ALİ ÇELİK - Tarım ve hayvancılıkta öne çıkan Kars'ın Kağızman ilçesinde, Aras Vadisi'nde mikroklimada yetişen coğrafi işaretli Kağızman kayısısı, üreticilerin yoğun mesaisiyle dalından toplanarak Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına gönderiliyor.

        İriliği ve aromasıyla ilgi gören Kağızman kayısısında üreticiler, bu yıl yağışların etkisiyle bereketli bir sezon geçiriyor. İlçedeki bahçelerde hasat yapan mevsimlik işçiler, mahsulü özenle topluyor. İç pazarda yoğun ilgi gören kayısının bir kısmı da ihraç ediliyor.


        İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kağızman'ın sert kara iklimine rağmen Aras havzasının oluşturduğu mikroklima sayesinde meyvecilik açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

        Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının kayısının lezzetine doğrudan katkı sağladığını belirten Aydın, bu yönüyle Kağızman kayısısının Türkiye'nin önemli sofralık kayısı üretim merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu anlattı.

        Kağızman'daki bahçelerde kayısı hasadının devam ettiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Kağızman ilçemizde yaklaşık 1 milyon civarında kayısı ağacımız mevcut. Bu 1 milyon kayısı ağacından yaklaşık 120 bin tonluk bir rekolte tahmininde bulunmuştuk. Yetiştirme süreci içerisinde teknik ekiplerimiz çiftçilerimizle birlikte oldu. Onlara yönlendirmelerde, teknik destekte bulundular. Bugün de çiftçimiz için hasat zamanı geldi ve bugün burada kayısı hasadını yapıyoruz."

        Aydın, "Kağızman kayısısı şekeri, aroması ve su oranıyla diğer bölgelerin kayısı türünden ayrışıyor. Kendine has bir aroması ve tadı var. Daha çok sofralık tüketilen, lezzeti itibarıyla vatandaşlarımızın yurt içinde yoğun bir şekilde talep ettiği, ülkemizin hemen hemen her bölgesine ulaşan bir kayısı çeşidi." ifadelerini kullandı.

        - "Raf ömrü daha uzun"

        Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kayısı bahçelerini sürekli incelediğini ve üreticileri yönlendirdiğini anlatarak, "Kağızman kayısımızın daha uzun ömürlü olması için soğuk hava deposu projemiz var, proje başladı, faaliyete geçtiği zaman üreticilerimiz rahat eder. Kağızman kayısısı sofralık bir kayısı, ondan dolayı ilgi görüyor." şeklinde konuştu.

        Yaklaşık 50 dönümde kayısı hasadı yapan üretici Ekrem Cücü ise Kağızman kayısısının yayla havasında yetiştiğini söyleyerek, "Havasından dolayı kayısımızın aroması diğerlerine göre daha iyi, raf ömrü daha uzun, meyve suyu kullanımında da daha fazla ilgi görüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Kars'ta yaralı bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı
        Kars'ta yaralı bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı
        Sarıkamış'ta minik sporculara forma sürprizi: Gençliğe destek verenlere pla...
        Sarıkamış'ta minik sporculara forma sürprizi: Gençliğe destek verenlere pla...
        Kars'ta 69 Milyar 868 Milyon TL'lik 315 proje masada
        Kars'ta 69 Milyar 868 Milyon TL'lik 315 proje masada
        Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Ermenistanlı gazeteciler Kars'ı Keşfetti: Türkiye-Ermenistan medya değişim...
        Ermenistanlı gazeteciler Kars'ı Keşfetti: Türkiye-Ermenistan medya değişim...
        Kars'ta saman yüklü kamyon devrildi 1 kişi yaralandı
        Kars'ta saman yüklü kamyon devrildi 1 kişi yaralandı