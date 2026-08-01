"Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" sona erdi

Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" etkinliği türkü ve halaylarla tamamlandı.



Kaymakamlık önündeki alanda gerçekleştirilen şenliğin son gününde sahneye çıkan Yudum, Zara, Serhat Çelik, Selami Duman, Mustafa Özden ve yerel şarkıcılar, vatandaşlara güzel bir gece yaşattı.



Konser boyunca alanı dolduran vatandaşlar, halaylar çekip türkülere eşlik ederek eğlendi.



Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, sanatçılara çiçek takdim ederek emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Kıdemli Albay Nuri Köyden, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, STK ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

