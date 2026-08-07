Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta valiliği, belediyeyi ve siyasi partileri ziyaret etti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



İlk olarak Valiliğe gelen Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ziya Polat'tan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.



Daha sonra Kars Belediye Başkanlığı ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğünde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Bakan Yumaklı, Kars'taki temaslarını tamamlamasının ardından kentten ayrıldı.

