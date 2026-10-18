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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Fırtınanın etkisiyle sahile çıkan su samuru yavrusu doğal yaşam alanına salındı

        Fırtınanın etkisiyle sahile çıkan su samuru yavrusu doğal yaşam alanına salındı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde, fırtınanın etkisiyle sahile çıkan su samuru yavrusu, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Fırtınanın etkisiyle sahile çıkan su samuru yavrusu doğal yaşam alanına salındı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde, fırtınanın etkisiyle sahile çıkan su samuru yavrusu, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Sahil yürüyüş yolunda su samurunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü ile Abana İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, su samuru yavrusunun yaralı olmadığını ancak çevredeki insan hareketliliği nedeniyle ürkerek bulunduğu yerden uzaklaşamadığını belirledi.

        Su samuru yavrusu, gerekli kontrollerin ardından güvenli bir alanda yeniden doğal yaşam alanına salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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