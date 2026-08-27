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        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın tescili için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu denetim yapıyor

        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO tarafından tescil edilmesi için saha gezisi ve denetimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın tescili için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu denetim yapıyor

        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO tarafından tescil edilmesi için saha gezisi ve denetimleri başladı.

        Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) öncülüğünde kurulan, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar olmak üzere 11 ilçenin idari sınırlarını kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın ulusal seviyeye çıkması için tescil çalışması sürüyor.

        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu üyesi Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazire Özgen, İnebolu ilçesinde incelemelerde bulundu.

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        Kastamonu İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuncay Sönmezışık'ın eşlik ettiği kurul üyeleri, İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi ve İnebolu Kent Tarihi Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kurul üyeleri, tarihi İnebolu evlerini de inceledi.

        İzleme grubu üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir, AA muhabirine, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nı incelemek için görevlendirildiklerini söyledi.

        Kastamonu'nun özellikle jeolojik, doğal ve kültürel değerleri bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirten Demir, "Kastamonu Jeoparkı'nın yüz ölçümü yaklaşık olarak 4 bin 400 kilometrekare olacaktır. Bu projede Kastamonu'nun 11 tane ilçesi jeoparkın sınırlarına dahil. Yani bu 11 ilçenin idari sınırları Kastamonu Jeoparkı'nın sınırlarını oluşturuyor." dedi.

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        Kastamonu'nun jeopark için başvuruda bulunduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

        "Biz şu anda jeopark içindeki ulusal ve uluslararası öneme sahip lokasyonlar, ki biz buralara jeosit diyoruz, bu jeositler kendi arasında doğal ve kültürel olarak iki gruba ayrılıyor. Biz hazırlanmış olan jeositleri, bu lokasyonları inceliyoruz. Bunların UNESCO'nun belirlemiş olduğu kriterlere göre dizayn edilip edilmediğini, jeoparkın ne aşamada olduğunu, hangi düzeyde işletildiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu denetim tamamlandıktan sonra biz denetçiler olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonumuza değerlendirme sonucumuzu vereceğiz. Daha sonra ulusal jeopark ünvanına sahip olup olmayacağı değerlendirilecek."

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        Demir, jeopark sınırları içine alınması planlanan tüm ilçelerde incelemelerde bulunacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

        "Biz Kastamonu'da 4 günlük bir çalışma yapıyoruz. Denetimimizi cuma günü tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da yaptığımız gözlemleri, incelemelerin sonuçlarını rapor haline getirip UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna sunacağız. Kabul edilirse, ileride UNESCO Küresel Jeoparkları başvurusu da kabul edilirse Türkiye'nin ikinci UNESCO tescilli jeoparkı olacaktır.

        Şu anda Türkiye’nin tescilli tek jeoparkı var. Bu da Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinin idari sınırlarını kapsayan Kula Salihli UNESCO Jeoparkı'dır. Bu jeoparkımız 2013 yılında kuruldu. Günümüzde de UNESCO'nun belirlemiş olduğu amaçlar doğrultusunda işletiliyor. Bu jeoparkların en önemli amaçlarından birisi yöre halkının sürdürülebilir, ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır. Kula Salihli Jeoparkı bu bakımdan oldukça başarılı bir performans gösterdi. Umuyoruz ki Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı da benzer performansı ileride göstersin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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