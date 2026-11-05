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        Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 29'a yükseldi

        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 29'a yükseldi

        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan değerlendirme sonucu şüphelilerle bağlantısı tespit edilen 1 zanlı daha yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kastamonu merkezli Samsun ve Çankırı'da 5 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 505,57 gram sentetik uyuşturucu, 127 sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira, 49 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve şarjör, fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirilmiş, gözaltına alınan 35 kişiden 25'i tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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