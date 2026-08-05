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        Kastamonu'da 5 ülkenin dans grupları gösteri sundu

        Taşköprü Belediyesince bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 2. gününde 5 ülkenin dans grupları gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 23:22 Güncelleme:
        Kastamonu'da 5 ülkenin dans grupları gösteri sundu

        Taşköprü Belediyesince bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 2. gününde 5 ülkenin dans grupları gösteri sundu.

        Köprübaşı mevkisinde düzenlenen programda Kolombiya, Güney Kore, Kuzey Makedonya, Rusya ve KKTC'den gelen dans grupları gösteri yaptı.

        Ülkelerine özgü müzikler eşliğinde geleneksel halk oyunlarını sergileyen ekipler, izleyicilerden alkış aldı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, festival alanını dolduran katılımcılar dansları cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Program Taşköprü Halk Eğitimi Merkezi ekiplerinin gösterisinin ardından sona erdi.

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