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        Kastamonu'da ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen bebek için havalandı

        Kastamonu'da üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralanan bebek, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Kastamonu'da ambulans helikopter üzerine kaynar su dökülen bebek için havalandı

        Kastamonu’da üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralanan bebek, ambulans helikopterle Ankara’daki hastaneye sevk edildi.

        Doğanyurt ilçesinde 1 yaşındaki bebek, üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralandı.

        Yakınları tarafından Doğanyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin, burada yapılan tetkiklerde, vücudunda ikinci derece yanıkların olduğu tespit edildi.

        Bebek için ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine hastane yetkililerince Sağlık Bakanlığından ambulans talep edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla İnebolu Şehir Stadyumu'na getirilen bebek, ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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