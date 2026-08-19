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        Kastamonu'da deniz suyu sıcaklığının 13 derece olması dikkati çekti

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde deniz suyu sıcaklığı son 3 gündür 13 derece olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Kastamonu'da deniz suyu sıcaklığının 13 derece olması dikkati çekti

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde deniz suyu sıcaklığı son 3 gündür 13 derece olarak ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan deniz suyu sıcaklığı verilerine göre İnebolu'da deniz suyu sıcaklığının son 3 gündür 13 derece seviyesinde olduğu kayıtlara geçti.

        Yaz mevsiminin sıcak günlerinin yaşandığı dönemde deniz suyu sıcaklığındaki düşüş, vatandaşların ve tatilcilerin dikkatini çekti.

        Karadeniz kıyılarında zaman zaman görülen soğuk su yükselmesinin (upwelling) deniz suyu sıcaklığının düşmesinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

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        Denize girmek için sahile gelen bazı vatandaşlar suyun soğuk olması nedeniyle geri dönerken, bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise ayaklarını suya sokmakla yetindi.

        Ailesiyle ilçede tatil yapan Sami Sağlam, AA muhabirine, Ankara'dan İnebolu'ya geldiklerini söyledi.

        Geldikleri günden bu yana denizin soğuk olduğunu belirten Sağlam, "Deniz 3 gündür soğuk ama bugün biraz daha sakin ve dalga yok. Bugün denize girmeye karar verdik ama giremedik. Isınırsa gireceğiz. Karadeniz Bölgesi soğuk olur. Ağustos'un 15'inden sonra soğuk olur." dedi.

        Tatilci Nursema Sağlam da genellikle Ege Bölgesi'ni tercih ettiklerini ancak bu yıl Karadeniz'i görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

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        "Açıkçası Karadeniz'le ilgili haberler biraz bizi korkutuyor. Çeşitli dalga ve ölüm haberleri oluyor. Bu nedenle çoğunlukla otelin havuzuna girmeyi tercih ettik ama denizden de çok uzak kalamadık. O yüzden bugün denizi biraz dingin görünce en azından ayaklarımızı sokalım, keyfini çıkaralım dedik. Yüzme bilmediğimiz için en azından tadını çıkarmak için buradayız."

        İnebolu'ya 15 günlük tatil için İstanbul'dan gelen Erdoğan Çeltek ise denizin soğuk olduğunu ancak suya alıştıktan sonra denize girebildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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