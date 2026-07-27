Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Taşköprü-Kastamonu kara yolunda B.C. idaresindeki 26 ADM 365 plakalı otomobil, Dere köyü mevkisinde aynı yönde seyreden V.Ö. yönetimindeki 34 RLA 16 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, 34 RLA 16 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan T.Ü. ve Ü.Ö. yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

