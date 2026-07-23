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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ö.Y.S. (24) idaresindeki 37 AAS 267 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Çatören köyü mevkisinde karşı yönden gelen M.Ö'nün (35) kullandığı 06 BVZ 518 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrildi.

        Kazada, sürücüler ile H.E.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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