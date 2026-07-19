Kastamonu'da kavaklık alanda bir kişi ölü bulundu

–Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kavaklık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Tekke Mahallesi Bahri Alp Caddesi üzerindeki kavaklık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Abdullah Şinay olduğu tespit edildi.

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