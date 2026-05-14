        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği binası açıldı

        Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği binası törenle hizmete sunuldu.

        Giriş: 14.05.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Vali Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, binanın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Yürütülen hizmetlerde mekanın önemli olduğunu anlatan Dallı, "Mekan önemlidir. Yürütülen hizmette iyi bir mekan varsa çok daha iyi işler yapılır. Onun için Kastamonu'da kültür ve edebiyatın merkezlerinden birisi de burası olacaktır. Tabii mekandan daha önemli olan mutlaka içindeki insandır. O noktada burada bir sıkıntı olmayacak. Çünkü burada bu konuya gönül vermiş, gönlünü koymuş arkadaşlarımız var, kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Dernek Başkanı Hamdi Nalbant da şehrin kültürel ve edebi birikimine katkı sunacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Binanın da şehrin bu konudaki ihtiyacını karşılayacağını belirten Nalbant, açılış sürecine katkı verenlere teşekkür etti.

        Programda, derneğe hizmetlerinden dolayı İsmail Karabıyıkoğlu ile Mahmut İslamoğlu'na teşekküre belgesi verildi.

        İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından binanın açılış kurdelesi kesilerek ney dinletisi yapıldı.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Üniversite öğrencisi yarı çıplak ikinci kattan atladı: Araştırma görevlisi...
        Kastamonu'da çeşmenin oluğunda serinleyen ayı kamerada
        15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kastamonu'da başladı
        Başkan Kavaklıgil, projelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlattı
        Görme engelliler tiyatroseverlerin karşısına 5. oyunlarıyla çıkmaya hazırla...
        Unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatı, bu kursla gelecek kuşaklara aktarıl...
