Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği binası açıldı

Kastamonu'da Kültür ve Edebiyat Derneği binası törenle hizmete sunuldu.



Vali Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, binanın hayırlara vesile olmasını diledi.



Yürütülen hizmetlerde mekanın önemli olduğunu anlatan Dallı, "Mekan önemlidir. Yürütülen hizmette iyi bir mekan varsa çok daha iyi işler yapılır. Onun için Kastamonu'da kültür ve edebiyatın merkezlerinden birisi de burası olacaktır. Tabii mekandan daha önemli olan mutlaka içindeki insandır. O noktada burada bir sıkıntı olmayacak. Çünkü burada bu konuya gönül vermiş, gönlünü koymuş arkadaşlarımız var, kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.



Dernek Başkanı Hamdi Nalbant da şehrin kültürel ve edebi birikimine katkı sunacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Binanın da şehrin bu konudaki ihtiyacını karşılayacağını belirten Nalbant, açılış sürecine katkı verenlere teşekkür etti.



Programda, derneğe hizmetlerinden dolayı İsmail Karabıyıkoğlu ile Mahmut İslamoğlu'na teşekküre belgesi verildi.



İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından binanın açılış kurdelesi kesilerek ney dinletisi yapıldı.

