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        Kastamonu'da otomobilin menfeze çarparak devrildiği kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarparak devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Kastamonu'da otomobilin menfeze çarparak devrildiği kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarparak devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        S.Ö'nün (44) kullandığı 34 FLB 192 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Neriman Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü ile A.Ö. (18), E.Ö. (12), E.Ö. (2) ve Erva Ö. (9) sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Erva Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle Samsun-İstanbul istikametinde trafik akışına kapanan yol, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu temizlenerek açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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