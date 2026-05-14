        Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Araç ilçesindeki Özel Kış Gülü Engelli Bakım Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi Kastamonu'daki bir alışveriş merkezinde açıldı.

        Etkinlik öğretmeni Büşra Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 40 tablo bulunduğunu söyledi.

        Çalışmaların hepsinin birbirinden özel olduğunu anlatan Kaçar, "Biz birkaç aydır engelli bireylerimizle tablo çalışmaları yapıyoruz. Burada sadece resim değil kurumumuzda konuk olan misafirlerimizin duygularına, kendilerini ifade etmelerine tanıklık ediyoruz. Onlar kendi duygularını bu şekilde ifade ediyor, streslerini atıyorlar." dedi.

        Sergiye olan ilgiden memnun olduklarını anlatan Kaçar, "Resimleri tamamen doğaçlama yapıyoruz. Ben onlara öncülük ediyorum, onlar da dilediği renklerle boyayarak ortaya bu güzel eserleri çıkartıyor." diye konuştu.

        Sergi yarın akşama kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

