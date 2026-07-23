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        Kastamonu'da Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu sezonki kazı çalışmaları başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Kastamonu'da Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu sezonki kazı çalışmaları başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

        Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti ve "Karadeniz'in Efes'i" olarak nitelendirilen Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2006 yılında başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

        Taşköprü Belediyesinin de destek verdiği kazı çalışmaları, bu yıl 45 kişilik ekiple yapılıyor. Çalışmalara Türk arkeologların yanı sıra İtalya'dan gelen 15 kişilik ekip de katılıyor.

        Mevlüt Eliüşük, gazetecilere, antik kentte restorasyon ve kazı çalışmalarını birlikte yürüttüklerini söyledi.

        Önceki yıllarda zemin mozaiklerini onarmaya başladıkları Roma Villası'nda çalışmalarının devam ettiğini anlatan Eliüşük, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gelen ödeneğin yanı sıra ana sponsorumuz Acacia Maden ile Kastamonu Valiliği, Taşköprü Kaymakamlığı ve Taşköprü Belediyesinin destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ödeneklerin durumuna göre değişebilmekle birlikte kazımızın ekim ayının sonuna kadar devam etmesini planlıyoruz." dedi.

        Bu yıl çalışmaların kentin akropolündeki Roma bazilikasında yoğunlaştığını belirten Eliüşük, "2025'te kazılarına başladığımız bazilikada bu yıl da çalışmalarımız sürüyor. Yapıyı tamamlamayı hedefliyoruz ancak bu çok büyük bir yapı. Yaklaşık bin metrekarelik alana sahip. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen yapı, daha sonra piskoposluk merkezi olarak kullanılan bazilika planlı bir kiliseye dönüştürülmüş. Bu yıl hedefimiz zemin mozaiğinin en az yarısını açarak koruma çalışmalarını tamamlamak ve kazıları 2027 yılında sürdürmek." diye konuştu.

        Eliüşük, bu yıl mümkün olduğu kadar bazilikanın ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma gerçekleştireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Batı Karadeniz'de Roma dönemine ait bir bazilika henüz tespit edilmedi. Bu kapsamda kazısını gerçekleştirdiğimiz yapı oldukça önemli. Milattan sonra 160 ile 180 yılları arasına tarihlendirilen önemli kamusal yapılardan birini kazıyoruz. Yapının önemi sadece Roma dönemine ait olmasından değil, aynı zamanda 6. yüzyıla kadar Hristiyan kilisesi olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Pompeiopolis'in piskoposluk merkezi olduğu dönemde dini yapısının da burası olduğunu değerlendiriyoruz. Yapı büyük oranda tahrip edilmiş olmasına rağmen mevcut izler ve zemin mozaikleri, yapının görkemini ortaya koyuyor. Çalışmalar orta nefte yoğunlaştırıldı. Bu yıl zemin mozaiklerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Hepsini açmayacağız, bir bölümünü açarak koruma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Aşama aşama ilerleyecek çalışmalarda mozaiklerde yer alan figürleri de 15-20 gün içinde görmeyi umuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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