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        Kastamonu'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 01:00 Güncelleme:
        Kastamonu'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 37 AEP 489 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolu Kuzeykent Kavşağı mevkisinde 74 BR 500 plakalı tırın 74 DL 622 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü S.K. ile aynı araçta bulunan D.K, M.G, Ö.A.E. ve O.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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