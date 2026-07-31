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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 387,28 gram sentetik uyuşturucu ile 1699 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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