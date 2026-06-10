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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 393,38 gram sentetik uyuşturucu, 65,08 gram kokain ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.U. ve Y.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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