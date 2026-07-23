Kastamonu'da yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hayvan otlatan kişi, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ayvatlar Mahallesi mevkisinde hayvan otlatan Ali Er'e (50) yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Er'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.